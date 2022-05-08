ЕК потребует от стран Евросоюза делиться газом при сокращении поставок из РФ
Европейская комиссия запланировала 18 мая утвердить план по энергосбережению на случай возможного резкого прекращения поставок газа из России. Об этом 8 мая сообщила испанская газета El Pais.
По данным издания, такие меры могут коснуться почти всего Евросоюза (ЕС). Страны, имеющие альтернативные источники поставок, обязаны будут делиться топливом с наиболее «пострадавшими от прекращения поставок».
«Брюссель также потребует, чтобы нормирование энергии, которое начнется с промышленного сектора, применялось таким образом, чтобы компании в странах, которые обеспечены лучше, не имели конкурентного преимущества перед компаниями «пострадавших стран», — говорится в сообщении.
Как уточняет газета, несколько членов ЕС уже начали принимать меры по сдерживанию потребления, например, в некоторых странах в зданиях снизили температуру.
«Риск возникновения чрезвычайной ситуации с энергией возрастает с каждой минутой», — отмечает автор статьи.
Также издание сообщило, что Евросоюз будет применять действующий с 2017 года регламент о безопасности поставок.
Ранее 8 мая консультант Vygon Consulting Иван Тимонин рассказал, что транспортирующийся в настоящее время в Европу газ Россия в полном объеме может перенаправить в Азию. Он отметил, что условием для этого является развитая экспортная инфраструктура, то есть наличие новых газопроводов и заводов сжиженного природного газа.
6 мая заместитель главного директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев заявил, что Европа взрывными темпами увеличила импорт российского газа в мае по сравнению с апрелем.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель 5 мая сообщил, что в настоящий момент Евросоюз не планирует отказываться от поставок российского газа. Несмотря на то, что шестой пакет антироссийских санкций включает в себя запрет на поставки российской нефти, Боррель уточнил, что рынок нефти глобален и существуют иные поставщики, а газ невозможно заместить каким-либо другим продуктом нефтехимии.
23 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ. Покупатели должны были открыть рублевые счета, с которых проходит оплата газа. После этого некоторые страны Запада заявили, что не собираются следовать требованию Москвы. Так, из-за отказа Болгарии и Польши перейти на эту схему 27 апреля «Газпром» остановил поставки в эти страны. При этом 1 мая глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш в эфире Rádió Kossuth заявил, что Венгрия наряду с еще девятью странами уже открыла счета в российском банке для оплаты газа по предложенным правилам.