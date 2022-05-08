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В США скончался кантри-певец и пианист Микки Гилли

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Фото: commons.wikimedia.org/Republic Country Club
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Пианист, композитор и кантри-исполнитель Микки Гилли умер в США на 87-м году жизни. Об этом сообщил портал TMZ.

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Артист скончался в субботу, 7 мая, в своем доме в Пасадене, штат Техас, в окружении близких, сообщил мэр города Джефф Вагнер.

Причины смерти певца не называются.

«Для меня было большой честью знать этого человека большую часть моей жизни. Микки был настоящим музыкальным талантом, который за два десятилетия попал в чарты Top 40 Country Charts 42 синглами», — сказал он.

Мэр Пасадены напомнил, что артист выступил на городском фестивале State of the City в феврале 2020 года и это стало честью для горожан.

Пик популярности Микки Гилли пришелся на 70–80-е годы XX века. Его исполнение песни Stand by Me заняло первую строчку в чарте Billboard Country и было лидером в других чартах. Артист — лауреат множества американских и международных премий.

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