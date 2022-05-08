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ВС РФ уничтожили корвет ВМС Украины и два бомбардировщика Су-24

Конашенков: ВС РФ ликвидировали корвет ВМС Украины и два бомбардировщика Су-24
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Вооруженные Силы РФ уничтожили корвет военно-морских сил (ВМС) Украины проекта 1241 в районе Одессы, а также два украинских бомбардировщика Су-24 и один вертолет Ми-24 над островом Змеиный. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков 8 мая.

«Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в течение ночи уничтожен командный пункт механизированной бригады в районе Пятихатка Харьковской области и узел связи военного аэродрома Червоноглинское в районе населенного пункта Арциз», — добавил он.

Спецоперация в Донбассе 8 мая. Текстовая трансляция
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Кроме того, в районе Одессы был сбит беспилотный летательный аппарат «Байрактар-ТБ2».

По словам Конашенкова, в результате ударов уничтожены до 420 националистов, выведены из строя 55 единиц военной техники украинской армии.

Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 130 военных объектов Украины.
Среди них, в частности, три пункта управления, 123 района сосредоточения личного состава и военной техники, две артиллерийские батареи и два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах Бахмут и Краснополье.

Всего с начала проведения специальной военной операции по защите населения Донбасса уничтожены: 156 самолетов, 116 вертолетов, 765 беспилотных летательных аппаратов, 297 зенитных ракетных комплексов, 2927 танков и других боевых бронированных машин, 335 установок реактивных систем залпового огня, 1393 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2746 единиц специальной военной автомобильной техники.

Накануне российские военные уничтожили в районе острова Змеиный украинский бомбардировщик Су-24, истребитель Су-27, три вертолета Ми-8 с десантом и два беспилотных летательных аппарата «Байрактар-ТБ2. Помимо этого в районе острова в Черном море был уничтожен украинский десантно-штурмовой катер «Станислав».

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся по военным объектам.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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