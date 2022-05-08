Российские военные поздравили детей ВОВ в поселке под Харьковом с Днем Победы

Российские военные поздравили детей ВОВ в поселке под Харьковом с Днем Победы

2022-05-08 10:35:16

2022-05-08 10:35:16

2022-05-08 10:35:16

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