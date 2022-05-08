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Москвичам пообещали грозы и до +18 градусов 8 мая

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Облачная погода с кратковременным ливнем и грозами ожидает жителей Москвы в воскресенье, 8 мая. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Прогнозируется порывистый юго-западный ветер до 4–9 м/с. Атмосферное давление составит 748 мм рт. ст.

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При этом, несмотря на непогоду, столбики термометров днем в столице поднимутся до +18 градусов, по области — до +19 градусов.

«Сегодня погода в Москве обусловится теплым сектором североатлантического циклона и связанного с ним атмосферного фронта окклюзии, который будет сопровождаться грядой кучево-дождевых облаков, скоротечным ливнем с наибольшей интенсивностью во второй половине дня и 75%-ной вероятностью слабых очаговых гроз при температурном фоне, соответствующем своей климатической норме», — сказал он «РИА Новости».

Гидрометцентр России объявил в столичном регионе «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Предупреждение действует до 09:00 мск 9 мая.

6 мая научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил жителей столицы о прохладной и ветреной погоде в День Победы 9 Мая. По словам эксперта, перед праздником температура воздуха поднимется до 17–19 градусов, но понизится.

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