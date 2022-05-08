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Пленный полковник ВСУ рассказал, что военные не готовились к боям в Мариуполе

Пленный полковник ВСУ Кормяков: украинская морская пехота не готовилась к боевым действиям в Мариуполе
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Фото: Министерство обороны РФ
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Украинская морская пехота не готовилась к ведению боевых действий в Мариуполе, сообщил пленный начальник штаба 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины полковник Дмитрий Кормяков.

«У нас не было такой задачи. Поэтому проводить какие-то дополнительные рекогносцировки и проводить какие-то дополнительные маневры у нас не было возможности. Нам пришлось статически занимать оборону, с ходу, и уже по обстоятельствам действовать», — уточнил он.

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Ранее, 8 мая, пленный командир 36-й отдельной бригады морской пехоты с 2021 года полковник Владимир Баранюк сообщил, что Киев обманул военных Украины по поводу деблокады Мариуполя. Он рассказал, что военнослужащих призывали держаться и говорили о приходе деблокации, но в итоге у военных не осталось боеприпасов. В какой-то момент украинские военные предприняли попытку прорыва с территории «Азовмаша», которая потерпела неудачу.

Также в этот день Минобороны РФ сообщило, что российские военные во время спецоперации не только ликвидируют военную технику, но и выявляют диверсантов, вынуждают противника отступать или добровольно сдаваться в плен. Задержанные украинские военные дают показания.

Накануне политический деятель и активист Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Ходаковский сообщил, что с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе вышла группа украинских националистов с белым флагом. По его словам, это первый личный контакт за всё время боев за Мариуполь.

С середины февраля в Донбассе ухудшилась обстановка из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и Луганской Народной Республики объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале проведения специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

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