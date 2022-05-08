СК изучит данные о провокациях переодетых в форму ВС РФ украинских военных

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил изучить и сведения Минобороны РФ о провокациях украинских военных, переодетых в форму ВС РФ. Об этом говорится в сообщении ведомства 8 мая.

По данным СК, украинские националисты в целях дискредитации российских военнослужащих осуществили провокацию в Северске и Серебрянке Донецкой Народной Республики.

«Переодетые в российскую форму боевики на бронетехнике со знаком «Z» обстреливали частные дома, насильно забирали у людей ценные вещи и личные автомобили, а оказывающих сопротивление мирных граждан подвергали физическому насилию. При этом иностранные журналисты снимали постановочные «акты мародерства», — говорится в сообщении СК.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил изучить и сведения Минобороны РФ о провокациях украинских военных, переодетых в форму ВС РФ. Об этом говорится в сообщении ведомства 8 мая.

По данным СК, украинские националисты в целях дискредитации российских военнослужащих осуществили провокацию в Северске и Серебрянке Донецкой Народной Республики.

«Переодетые в российскую форму боевики на бронетехнике со знаком «Z» обстреливали частные дома, насильно забирали у людей ценные вещи и личные автомобили, а оказывающих сопротивление мирных граждан подвергали физическому насилию», — говорится в сообщении СК.

Происходящее снимали на видео иностранные журналисты. Таким образом, они сделали постановочные «акты мародерства».

Кроме того, СК запросит в Минобороны РФ данные о минировании бойцами ВСУ плотины водохранилища Кураховской теплоэлектростанции в Донецкой Народной Республике (ДНР).

В Покровском районе ДНР националисты планируют взорвать плотину, обвинив в этом «якобы наступающие подразделения российских войск».

«В случае реализации данного «сценария» в зоне возможного затопления окажутся более десяти населенных пунктов, в которых проживает около 7 тыс. человек», — добавили в ведомстве.

СК России в сотрудничестве с Минобороны РФ установит лиц, причастных к организации особо тяжкого преступления.

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