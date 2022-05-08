Прямой эфир
Сюжет:

ZDF увидел перелом в отношениях Германии и Китая из-за спецоперации РФ

ZDF: угрозы в адрес Пекина из-за Киева говорят о переломе в отношениях ФРГ и Китая
0
china germany
Фото: Global Look Press/picture alliance/Frank May
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Предупреждения Берлина в адрес Пекина из-за российской спецоперации по защите жителей Донбасса и западных санкций говорят об изменениях в отношениях Германии и Китая. Об этом пишет обозреватель Томас Райхарт в своей статье для сайта немецкого телеканала ZDF .

Помешательство в выборы: какую роль «угроза Китая» играет в Австралии
И изменится ли восприятие рисков в регионе с победой оппозиции

Он обратил внимание, что на прошлой неделе бундестаг подавляющим большинством проголосовал за поставки тяжелого вооружения на Украину и настоятельно рекомендовал Китаю прекратить поддерживать спецоперацию России. Также Берлин отметил, что, если Пекин обойдет западные санкции или поставит оружие в Россию, это приведет к санкциям против самого Китая.

«Подобные предупреждения из Берлина в адрес Пекина были столь же немыслимы несколько недель назад, как и поставки на Украину самоходных установок. Этот перелом трудно переоценить», — добавил он.

По мнению журналиста, произошло прощание с политикой экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель в отношении Китая. Также он отмечает, что пора прощаться и с наивностью, когда ФРГ сосредоточилась на прибыли от сотрудничества с Китаем, не желая признавать агрессивные амбиции Пекина стать великой страной.

Кроме того, предупреждения Берлина ведут к формированию блока России и Китая. В начале пекинской зимней Олимпиады президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин объявили миру, что российско-китайское партнерство «не имеет границ», напомнил журналист.

6 мая газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что некоторые китайские компании, в том числе Lenovo и Xiaomi, приостанавливают поставки в Россию из-за санкций и давления американских поставщиков, не делая при этом официальных заявлений.

Однако не все китайские компании уходят с российского рынка без официальных сообщений. Так, в конце апреля китайский производитель дронов DJI заявил о временной приостановке своей деятельности в России и на Украине.

5 мая представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что если Китай не будет соблюдать антироссийские санкции, то навлечет на себя ответные шаги США. Псаки отметила, что в настоящее время Китай соблюдает санкционный режим.

28 февраля Китай отказался поддержать новые санкции против РФ. Уточнялось, что КНР выступает против односторонних санкций, не имеющих оснований в международном праве.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022