ВСУ нанесли ракетный удар по жителям города в Херсонской области

Украинские военные нанесли ракетный удар по мирному населению города Голая Пристань в Херсонской области, есть пострадавшие. Об этом 8 мая сообщает Минобороны РФ.

Атака была проведена накануне, 7 мая.

«Удар был нанесен тактическим ракетным комплексом «Точка-У» ВСУ по частному сектору. Полностью разрушен один дом, где проживала семья с ребенком. Повреждены еще десять зданий, в том числе дом ветерана труда. Пострадали мирные жители», — говорится в сообщении ведомства.

Коммунальные службы города работают над устранением последствий ракетного удара.

Ранее, 8 мая, представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило об обстреле со стороны украинских вооруженных формирований Петровского района Донецка крупнокалиберными снарядами.

С середины февраля в ДНР и Луганской Народной Республике (ЛНР) ухудшилась обстановка из-за обстрела со стороны украинских военных. Власти республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

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