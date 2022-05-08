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Военкор «Известий» показал оставленную ВСУ подбитую бронемашину

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Военный корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин показал подбитую бронемашину «Варта», оставленную украинскими военными недалеко от Рубежного.

Машина оставлена в лесу, она не на ходу. На лобовом стекле остались следы десятков выстрелов. По словам журналиста, восстановлению эта техника не подлежит.

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Внутри машины уже нет оборудования, торчат голые провода.

«Трасса буквально усеяна побитой украинской бронетехникой», — отметил Зименкин.

Как он рассказал, в шутку бойцы Луганской Народной Республики (ЛНР) решили «затрофеить» бронемашину и нарисовали на передней части опознавательный знак Z.

Ранее в этот день боец Народной милиции ЛНР рассказал Зименкину об оперативной обстановке в районе фабрики Заря в Рубежном. По его словам, снаряды летят из заводской промзоны и по военным, и по мирному населению, по Михайловке.

5 мая представитель Народной милиции ЛНР с позывным «Циркач» рассказал, что на брошенных украинскими националистами боевых позициях найдены «боевые наркотики». «Циркач» пояснил, что препарат мог производиться в американских лабораториях на территории Украины.

Продолжается спецоперация РФ по защите населения Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве поясняли, что в задачи операции входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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