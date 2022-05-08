Военкор «Известий» показал оставленную ВСУ подбитую бронемашину

Военный корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин показал подбитую бронемашину «Варта», оставленную украинскими военными недалеко от Рубежного.

Машина оставлена в лесу, она не на ходу. На лобовом стекле остались следы десятков выстрелов. По словам журналиста, восстановлению эта техника не подлежит.

Внутри машины уже нет оборудования, торчат голые провода.

«Трасса буквально усеяна побитой украинской бронетехникой», — отметил Зименкин.

Как он рассказал, в шутку бойцы Луганской Народной Республики (ЛНР) решили «затрофеить» бронемашину и нарисовали на передней части опознавательный знак Z.

Ранее в этот день боец Народной милиции ЛНР рассказал Зименкину об оперативной обстановке в районе фабрики Заря в Рубежном. По его словам, снаряды летят из заводской промзоны и по военным, и по мирному населению, по Михайловке.

5 мая представитель Народной милиции ЛНР с позывным «Циркач» рассказал, что на брошенных украинскими националистами боевых позициях найдены «боевые наркотики». «Циркач» пояснил, что препарат мог производиться в американских лабораториях на территории Украины.

Продолжается спецоперация РФ по защите населения Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве поясняли, что в задачи операции входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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