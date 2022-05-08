В Московском регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности

В Москве и Подмосковье 8 мая объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Это следует из данных на сайте Гидрометцентра России, опубликованных.

«Степень интенсивности опасных явлений: «желтый» — погода потенциально опасна», — отметили синоптики.

Предупреждение действует до 09:00 мск 9 мая.

Как ранее, в воскресенье, сообщил Гидрометцентр, кратковременные дожди, местами гроза и до +19 градусов ожидают москвичей 8 мая.

6 мая научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил жителей столицы о прохладной и ветреной погоде в День Победы 9 мая. По словам эксперта, перед праздником температура воздуха поднимется до 17–19 градусов, но понизится.