Пять человек пострадали при хлопке газа в новосибирском СНТ
Четыре человека госпитализированы, один отказался от помощи медиков после взрыва газовоздушной смеси в одном из домов садоводческого товарищества «Аист» под Новосибирском, сообщили 8 мая в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«Произошел хлопок газовоздушной смеси, вероятнее всего, травил газовый баллон. Женщина от госпитализации отказалась, четыре человека госпитализированы. Возгорания в результате инцидента не было», — говорится в сообщении ведомства.
11 апреля пять человек пострадали в результате взрыва газа в подмосковном Ступине. Инцидент произошел на четвертом этаже в пятиэтажном доме.
В результате происшествия на нескольких этажах обрушены внешние панели, на четвертом — разрушены внутренние перегородки двух квартир, на третьем — перекошены стены, выбиты окна. Прокуратура организовала проверку.