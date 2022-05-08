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Пять человек пострадали при хлопке газа в новосибирском СНТ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Четыре человека госпитализированы, один отказался от помощи медиков после взрыва газовоздушной смеси в одном из домов садоводческого товарищества «Аист» под Новосибирском, сообщили 8 мая в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«Произошел хлопок газовоздушной смеси, вероятнее всего, травил газовый баллон. Женщина от госпитализации отказалась, четыре человека госпитализированы. Возгорания в результате инцидента не было», — говорится в сообщении ведомства.

11 апреля пять человек пострадали в результате взрыва газа в подмосковном Ступине. Инцидент произошел на четвертом этаже в пятиэтажном доме.

В результате происшествия на нескольких этажах обрушены внешние панели, на четвертом — разрушены внутренние перегородки двух квартир, на третьем — перекошены стены, выбиты окна. Прокуратура организовала проверку.

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