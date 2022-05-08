Иммунолог Крючков допустил возможность нового всплеска COVID-19 в России

Данные статистики об уровне смертности и количестве госпитализаций говорят о подъеме заболеваемости COVID-19 в крупных городах России. Это может привести к всплескам в ближайшие месяцы, предположил в субботу, 8 мая, кандидат медицинских наук иммунолог Николай Крючков.

«В ближайшие два месяца, в мае и июне, вполне возможны всплески заболеваемости COVID-19. Скорее всего, первый всплеск уже происходит в это самое время в крупных городах России. Конечно, новая волна никоим образом не сопоставима ни с «Дельтой», ни с «Омикроном», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По словам Крючкова, новая волна заболеваемости может пройти незамеченной, так как не все инфицированные проходят ПЦР-тестирование. Чего не скажешь о ситуации, которая рискует произойти осенью.

«На осень может прийтись гораздо более масштабная волна. Вот ее мы заметим точно, потому что там могут появиться новые линии коронавирусной инфекции», — заключил иммунолог.

2 мая врач-инфекционист Николай Малышев спрогнозировал небольшой подъем заболеваемости COVID-19 после майских праздников. В то же время он исключил вероятность большого скачка распространения инфекции в России по причине уменьшения интенсивности поездок россиян в другие страны.

30 апреля министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в России существует высокий риск нового подъема заболеваемости коронавирусом в июне. Важно ревакцинироваться, добавил он, поскольку коллективный иммунитет снижается.

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

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