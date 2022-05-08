Один человек погиб в результате опрокидывания микроавтобуса под Челябинском

Один человек погиб в результате опрокидывания в Челябинской области микроавтобуса, в котором находились 15 пассажиров. Об этом в воскресенье, 8 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Как отмечается, еще четыре человека пострадали.

По данным ведомства, авария произошла на трассе под Миассом. В транспортном средстве, по предварительным данным, находились фанаты «Спартака» из Златоуста.



Микроавтобус по неустановленной пока причине, при движении не въехал в поворот и оказался в кювете, где перевернулся.

На месте ДТП работают сотрудники МЧС, ГИБДД и медики скорой. Причину аварии установит дознание.

В середине апреля в центре Санкт-Петербурга — на Невском проспекте — пассажирский автобус столкнулся с микроавтобусом. В результате аварии пострадали два человека. Пострадавшие были госпитализированы в состоянии средней тяжести.