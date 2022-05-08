Глава Крыма Аксенов заявил, что все переговоры с Киевом о статусе республики бесполезны

Переговоры с Киевом по статусу Крыма бесполезны, так как Украиной управляют из-за рубежа, заявил в воскресенье, 8 мая, глава Крыма Сергей Аксенов.

«В Крыму стабильная ситуация, мирная жизнь, мы — полноценный российский регион. Наш лидер сказал четко, вопрос Крыма закрыт однозначно раз и навсегда. Мое личное мнение как человека, как гражданина: все переговоры [с Киевом] бесполезны. Они управляемы полностью из-за рубежа, мы же сегодня понимаем, что нам сопротивляется не Украина или украинцы», — приводит его слова «РИА Новости».

Аксенов подчеркнул, что сопротивляются США и НАТО, добавила «Газета.Ru».

Ранее, 4 мая, официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Киев признать сложившиеся на Украине территориальные реалии. По ее словам, киевский режим пришел к власти антиконституционным путем и восемь лет применял военную силу против мирных жителей Донбасса.

19 апреля глава Республики Крым Аксенов заявил, что аграрии полуострова до конца 2022 года будут получать воду для полива из Северо-Крымского канала бесплатно. По его словам, это поможет стабилизировать цены на продовольственные товары в регионе.

Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.