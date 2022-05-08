Корреспондент «Известий» рассказала о запрете украинских боевиков на захоронения

В селе Мордвиновка под Мелитополем торжественно захоронили солдат, которые погибли во время Великой Отечественной войны. Украинские власти долгие годы не давали захоронить обнаруженные поисковиками останки. Кадры с церемонии передала корреспондент «Известий» Мери Бадунц.

«За эти все годы, начиная с 2014-го года, мы не могли нормально похоронить этих солдат. Нам то разрешение на эксгумацию не давали, то разрешение на раскопки нам не выдавали. То есть были постоянные препоны. Вы должны понимать, здесь с 2014-ого года герои появились другие. Появился Бандера, Шухевич, националистические <группировки>. Здесь проходили страшные вещи», — рассказал руководитель военно-исторического клуба Евгений Горлачов.

Бойцов погребли на Мемориале Славы. В последний путь защитников Мелитополя пришли проводить и местные жители. В большинстве их семей есть родственники, пропавшие без вести во время Великой Отечественной войны. Даже те, чьих родных еще не нашли, продолжают надеяться на то, что рано или поздно их тоже обнаружат.

6 мая В Болховском районе Орловской области провели торжественное перезахоронение останков 58 красноармейцев, которые были найдены в ходе всероссийской акции «Вахта памяти». Погибших воинов захоронили на Кривцовском мемориале.

4 мая в Севастополе захоронили останки защитников города. Поисковикам удалось установить имена лишь семи погибших.