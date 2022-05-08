Пожары ликвидированы в девяти районах Красноярского края

В Красноярском крае в четырех районах были ликвидированы пожары. Соответствующее сообщение было распространено пресс-службой Главного управления МЧС России по Красноярскому краю 8 мая.

«В четырех районах Красноярского края пожар полностью ликвидирован — в Боготольском, Козульском, Шарыповском и Абанском районах края на общей площади 3 761 кв. м», — сообщило подразделение в своем Telegram-канале.

Позднее ведомство отчиталось также о том, что пожары были ликвидированы еще в пяти районах и одном садовом обществе.

7 мая крупные пожары были зарегистрированы в порядка 16 населенных пунктах Красноярского края. Осложняли тушение установившаяся погода и порывы ветра свыше 25 м/с. По последним данным, в результате распространения пламени погибли семь человек и еще 19, в том числе шесть пожарных, пострадали.

В регионе объявлен режим ЧС. Власти края отмечали, что причиной возникновения пожаров стали множественные короткие замыкания, вызванные обрывами линий электропередачи из-за штормового ветра. По данным МЧС на вечер субботы, пожарная обстановка в Красноярском крае стабилизировалась, все пожары локализованы, поручено развернуть пункты временного размещения людей.

Тогда же президент России Владимир Путин выслушал доклады правительства Красноярского края касательно мероприятий по ликвидации стихийного бедствия и поручил оказать всю необходимую помощь семьям погибших и тем, кто лишился жилья.