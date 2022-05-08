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Военные РФ поздравили детей ВОВ в поселке под Харьковом с Днем Победы

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Военный РФ поздравляет детей ВОВ
Фото: ИЗВЕСТИЯ
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На улице одного из поселков в Харьковской области вблизи линии соприкосновения живут сразу несколько детей войны. Их родители воевали: одни — прошли всю войну, другие с фронта не вернулись. Про них не забывают: российские военные в преддверии 9 мая поздравили их с наступающей годовщиной победы.

«Здравствуйте! Разрешите вас поздравить с наступающим Днем Победы, сказать вам спасибо, выразить благодарность вам за то, что в то нелегкое время вы всё прошли, всё выдержали», — сказал российский военный, вручая цветы и ящик с подарками Валерию Турко, чьи родители познакомились на фронте.

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Он показал, как хранит портрет отца Ивана Лаврентьевича в большой деревянной рамке, хотя даже не знал его при жизни — он погиб в 1945 году, спустя месяц после рождения сына.

«Он погиб в марте. Я родился в феврале. Сказал: «Родится сын — назвать Валерой», в честь летчика-героя Валерия Чкалова», — поделился Валерий.

Родители его познакомились когда отец был артиллеристом, а мать — писарем. Иван Лаврентьевич дошел до восточной части Германии, но погиб там за два месяца до победы. Во время армейской службы в ФРГ Валерий пытался найти могилу отца, но не смог. Поэтому гордится родителем, глядя на его старое фото в рамке и всегда отмечая День Победы в мае.

Ранее солдаты вооруженных сил России восстановили памятники и захоронения участников Великой Отечественной войны в одном из сел Луганской Народной Республики (ЛНР). Военнослужащие обновили мемориальные доски и бетонные конструкции, освежили краску на памятниках и облагородили территорию около монументов воинам-героям. Местные жители привезли свежие цветы и помогли высадить их около памятников.

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