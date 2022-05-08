Минобороны России заявило о завершении операции по эвакуации мирных граждан с «Азовстали»

Благодаря беспрецедентным мерам, принятым Россией совместно с Организацией Объединенных Наций (ООН) и Международным комитетом Красного Креста (МККК), в Мариуполе с «Азовстали» была успешно завершена операция по эвакуации гражданских лиц. С соответствующим заявлением 7 мая выступил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«За период проведения операции с 5 мая 2022 года удалось спасти 51 человека (18 мужчин, 22 женщины, 11 детей), в том числе 7 мая — одного человека... Спасенные мирные жители в сопровождении представителей Организации Объединенных Наций и Международного Комитета Красного Креста убыли в избранные места временного размещения», — говорится в заявлении.

6 мая Министерство обороны РФ сообщило, что с территории комбината «Азовсталь» успешно эвакуировали пять мирных жителей. От спасенных мирных жителей стало известно, что им не позволялось покинуть завод. Свои действия украинские боевики, удерживавшие жителей, оправдывали якобы существующей угрозой их безопасности.

4 мая в межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию заявили, что 5, 6 и 7 мая с 8:00 до 18:00 мск для эвакуации мирных жителей с территории «Азовстали» будет открыт гуманитарный коридор.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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