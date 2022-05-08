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Памятники ВОВ восстановили ко Дню Победы в селе ЛНР

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Восстановление памятника
Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Солдаты вооруженных сил России восстановили памятники и захоронения участников Великой Отечественной войны в одном из сел Луганской Народной Республики (ЛНР). Кадры с места событий в воскресенье, 8 мая, показал корреспондент «Известий» Александр Морозов.

«Сегодня восстанавливали место захоронения двух Героев Советского Союза. Производилась работа военнослужащими, но в процессе работы присоединились местные жители. Вместе с ними мы приводили здесь всё в порядок, восстанавливали монумент, убирались», — рассказал российский солдат Иван.

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Военнослужащие обновили мемориальные доски и бетонные конструкции, освежили краску на памятниках и облагородили территорию около монументов воинам-героям. Местные жители привезли свежие цветы и помогли высадить их около памятников.

7 мая стало известно, что главной площадкой для празднования Дня Победы в освобожденном российскими войсками Херсоне станет городская Аллея Славы. Там уже зажгли Вечный огонь, который не горел восемь лет, и подняли Знамя Победы.

6 мая в городе Брянка ЛНР состоялся автопробег, приуроченный к годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Участников авторейда приветствовали и пешеходы, и автомобилисты.

В тот же день военнослужащие Центрального военного округа помогли жителям ЛНР благоустроить мемориал советским воинам, где захоронены несколько десятков красноармейцев, павших в боях при освобождении Украины.

Ранее, 6 мая, «Известия» показали, как российские военные и местные жители благоустроили в одном из селений ЛНР памятник к 77-й годовщине Победы. День Победы в этом году станет для мемориального комплекса праздничным впервые за восемь лет. Жители села рассказали, что местные власти деньги на благоустройство памятника не выделяли, за ним ухаживали единицы. Большая часть боялась, что арестуют.

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