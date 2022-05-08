ФСБ: В Москве задержали сторонников неонацистов, готовивших теракты ко Дню Победы

Федеральная служба безопасности (ФСБ) вместе с Министерством внутренних дел (МВД) задержала членов украинской неонацистской групппировки «Маньяки: культ убийц» («М.К.У.»), которая вынашивала планы по осуществлению массовых убийств и террористических актов на территории России во время Дня Победы.

«Сотрудниками ФСБ и МВД России в Москве задержаны сторонники неонацистской группировки «Маньяки: культ убийства» при попытке заживо сжечь бездомных с помощью «коктейлей Молотова», — цитирует сообщение пресс-службы ФСБ «РИА Новости».

Организатором «М.К.У.» является украинский неонацист Егор Краснов, который был заочно арестован Басманным судом по обвинению в убийстве двух или более лиц. ФСБ подчеркивает, что действия Краснова контролировались спецслужбами Украины.

Ведомство дополняет, что задержанные намеревались снять видео сожжения бездомных для дальнейшего распространения в Сети, чтобы спровоцировать панику среди российских пользователей.

30 марта в ФСБ сообщили о задержании 60-ти сторонников украинской группировки «М.К.У» в 23-х российских регионах.

17 декабря 2021 года в Центре общественных связей ФСБ сообщили о задержании в Ростовской области сторонника украинской молодежной группировки «М.К.У.», готовившего насильственную акцию в отношении журналиста. У задержанного изъяли компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств, средства связи и личные записи с инструкциями по их сборке и применению, а также значительное количество пропагандистских материалов экстремистского характера.

Тогда подполковник ФСБ в запасе Александр Беляев 19 декабря заявил, что Служба безопасности Украины или даже спецслужбы Запада вполне могут стоять за действиями радикальной неонацистской группировки «Маньяки: культ убийства».