Иммунолог Крючков предупредил о новом всплеске COVID-19 в России

В России возможен новый всплеск заболеваемости COVID-19 в мае-июне, о чем косвенно свидетельствуют данные статистики. Такое мнение выразил 8 мая кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.

«В ближайшие два месяца, в мае и июне, вполне возможны всплески заболеваемости COVID-19. Скорее всего, первый всплеск уже происходит в это самое время в крупных городах России. Конечно, новая волна никоим образом не сопоставима ни с «Дельтой», ни с «Омикроном». Но тем не менее косвенные признаки новой волны мы видим по динамике смертности и по сдвигу в плане числа госпитализаций», — рассказал Крючков в интервью радио Sputnik.

Повторная волна заболеваемости, тем не менее, может остаться незамеченной, потому что не все заболевшие будут делать ПЦР-тестирование, отметил эксперт. Но уже осенью могут появиться новые разновидности коронавируса, предупредил он.

2 мая врач-инфекционист Николай Малышев спрогнозировал небольшой подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией после майских праздников. В то же время он исключил вероятность большого скачка распространения инфекции в России по причине уменьшения интенсивности поездок россиян в другие страны.

30 апреля министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в России существует высокий риск нового подъема заболеваемости коронавирусом в июне. Важно ревакцинироваться, добавил он, поскольку коллективный иммунитет снижается.

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

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