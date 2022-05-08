Минобороны России заявило о завершении операции по эвакуации мирных граждан с «Азовстали»

В Мариуполе при беспрецедентных усилиях России, Организации Объединенных Наций (ООН) и Международного комитета Красного Креста (МККК) завершена операция по эвакуации мирных граждан с территории завода «Азовсталь», сообщил 7 мая начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«За период проведения операции с 5 мая 2022 года удалось спасти 51 человека (18 мужчин, 22 женщины, 11 детей), в том числе 7 мая — одного человека... Спасенные мирные жители в сопровождении представителей Организации Объединенных Наций и Международного Комитета Красного Креста убыли в избранные места временного размещения», — говорится в заявлении.

6 мая Министерство обороны РФ рассказало про эвакуацию пяти мирных жителей с территории «Азовстали». Спасенные жители Мариуполя сообщили, что им не позволяли покинуть завод якобы из-за угрозы их безопасности.

4 мая в межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию заявили, что 5, 6 и 7 мая с 8:00 до 18:00 мск для эвакуации мирных жителей с территории «Азовстали» будет открыт гуманитарный коридор.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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