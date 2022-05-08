Число пострадавших при пожарах в Красноярском крае выросло до 19

Число пострадавших в результате пожаров в Красноярском крае выросло до 19 человек, среди них шесть пожарных. Об этом в воскресенье, 8 мая, сообщили региональные власти.

По последним данным, семь человек погибли из-за распространения пламени.

7 мая крупные пожары были зарегистрированы в порядка 16 населенных пунктах Красноярского края. Осложняли тушение установившаяся погода и порывы ветра свыше 25 м/с. В регионе объявлен режим ЧС. Власти края отмечали, что причиной возникновения пожаров стали множественные короткие замыкания, вызванные обрывами линий электропередачи из-за штормового ветра.

По данным МЧС на вечер субботы, пожарная обстановка в Красноярском крае стабилизировалась, все пожары локализованы, поручено развернуть пункты временного размещения людей.

Тогда же президент России Владимир Путин выслушал доклады правительства Красноярского края касательно мероприятий по ликвидации стихийного бедствия и поручил оказать всю необходимую помощь семьям погибших и тем, кто лишился жилья.