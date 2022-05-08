Врач посоветовал отказаться от мессенджеров и ТВ в период праздников

Майские праздники — это возможность дать психике отдохнуть, поэтому россиянам стоит отказаться от мессенджеров, телевидения и радио. Такое мнение выразил 8 мая руководитель дирекции по координации деятельности медицинских организаций Департамента здравоохранения Москвы, терапевт высшей категории Алексей Безымянный.

«Конечно, майские праздники — это прекрасная возможность восстановиться и отдохнуть. Поэтому постарайтесь не смотреть Telegram-каналы, чаты, WhatsApp, телевидение, не слушать радио», — высказался Безымянный в беседе с ТАСС.

Кроме того, он рекомендовал гражданам не злоупотреблять алкогольными напитками во время застолий и почаще пить воду. Для детей он рекомендовал негазированные напитки, морсы и несладкие компоты.

7 мая главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал о главных опасностях, которые подстерегают россиян на дачных работах. Гражданам стоит осторожно относиться к большим физическим нагрузкам, а также уделять больше времени отдыху и восстановлению физических сил.