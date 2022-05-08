Пушков назвал Россию главным фактором перестройки мировой финансовой системы

Россия стала одним из главных факторов перестройки мировой финансовой системы. Об этом в субботу, 7 мая, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

«Мировая финансовая система начинает медленно перестраиваться. Главные действующие лица этой перестройки — Россия, Китай, Индия, Саудовская Аравия, Турция. И это только начало», — говорится в тексте опубликованного в Telegram-канале политика сообщении.

Пушков также указал на признание Международным валютным фондом (МВФ) того, что доллар сдает позиции как ведущая мировая валюта.

6 мая экономист Марк Фридрих заявил, что использование доллара в качестве оружия экономического давления на другие страны будет иметь негативные последствия для США.

Он подчеркнул, что украинский кризис поделил мир на две части — США и союзники вводят санкции против России, а Китай, Индия и ряд других государств не поддерживают эти ограничения.

19 апреля главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринша в ходе брифинга заявил, что банкротства крупных банков Российской Федерации и в целом финансового коллапса на территории страны удалось избежать благодаря грамотным действиям российских властей. Одной из таких мер является бюджетная поддержка, указал он.

1 апреля ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков рассказал, что США в качестве главного оружия в установлении контроля по всему миру используют финансовую систему, в центре которой располагается доллар.

Аналитик отметил, что использование централизованной системы учета долларовых операций применялось в качестве оружия политических манипуляций неоднократно. По его словам, чаще всего это касалось частных накоплений нежелательных политических режимов.

Санкции Запада были введены после того, как 24 февраля Россия начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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