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Руководство кубинского отеля рассказало о помощи пострадавшим при взрыве

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Персонал скорой помощи
Фото: REUTERS/Alexandre Meneghini
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Руководство отеля Saratoga в Гаване, где утром 7 мая произошел взрыв, оказывает помощь родным жертв и пострадавших в трагедии, сообщил министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсиа Гранда.

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«С первого момента руководство сети Gaviota, которой принадлежит отель, вышло на связь с родственниками [жертв и пострадавших] и с теми, кто выжил. Они помогали им при необходимости», — передает слова министра ТАСС.

Гарсиа Гранда также сообщил, что здание отеля и прилегающие к нему строения будут восстановлены.

Ранее, 7 мая, президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Кубы Мигелю Диас-Канелю Бермудесу в связи со взрывом в отеле Saratoga. Российский лидер передал слова поддержки родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Взрыв прогремел утром 6 мая в гостинице Saratoga, расположенной напротив гаванского Капитолия. Было разрушено как минимум два этажа здания. По последним данным, погибли 22 человека, еще 74 получили различные травмы. Данных о пострадавших среди россиян при взрыве в Гаване не поступало.

Гостиница готовилась к открытию, проводились работы по наладке газового оборудования. Президент республики связал инцидент с газовым баллоном. В разрушенном здании отеля все еще ведутся поисково-спасательные работы.

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