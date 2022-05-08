Частицы Вечного огня из Александровского сада Москвы доставили в 12 государств

Патриотическая акция «Огонь памяти» впервые за шесть лет проведения приобрела международный статус. Частицы Вечного огня из Александровского сада в Москве были доставлены в 12 государств представителями Народного фронта, рассказали «Известиям» в пресс-службе организации.

Мероприятия по передаче частиц Вечного огня прошли 7 мая в столицах Южной Осетии, Армении, Абхазии, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

В Сухуме «Огонь памяти» был передан в республиканский Музей боевой славы. На церемонии присутствовали министр финансов, вице-премьер Республики Абхазии Владимир Делба, министр иностранных дел Инал Ардзинба, министр культуры Даур Кове, представители администраций городов Республики Абхазия.

«Государственному музею Боевой славы имени Владислава Ардзинба выпала еще одна честь — именно здесь стартует «Огонь памяти», который затем будет передан администрациям районов Абхазии. И ветераны Великой Отечественной войны смогут соприкоснуться со священным пламенем, который на протяжении многих десятилетий согревает сердца победителей и их потомков», — сказала на церемонии передачи Огня директор музея Боевой славы Мзия Бейя.

В Бишкеке торжественная церемония прошла у Монумента воинской доблести в Парке Победы имени Даира Асанова. Член Центрального штаба Народного фронта, депутат Государственной Думы Александр Коган передал «Огонь памяти» Республиканскому Совету ветеранов войны, труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов и тружеников тыла.

От привезенных частиц будут зажжены три огня памяти на мемориалах Кыргызстана. Зажженное в Москве пламя Вечного огня пронесут 9 мая в ходе акции «Бессмертный полк» в Бишкеке и Таласе. На постоянном хранении частица Вечного огня передана и в исторический музей Киргизии.

«Акция Народного фронта «Огонь памяти» приобрела в Киргизии невероятную популярность. Люди приехали со всей республики, и мы им передали частички Огня. Бессмертный полк пойдет с привезенным нами Вечным огнем. Были директора школ, которые зажгут Огонь в школах. Мы обязательно будем расширять эту акцию», — рассказал Александр Коган.

В столице Белоруссии, Минске, церемония передачи частицы Вечного огня прошла в крипте Храма-памятника в честь Всех Святых. Там собрана земля с полей сражений времен Великой Отечественной войны. Огонь из Александровского сада соединили с негасимым пламенем в крипте, зажженные от пламени лампы раздали курсантам и школьникам. Они принесут частицы огня ветеранам.

В Ташкенте на мемориальном комплексе «Братские могилы» представители частицу Вечного огня вручили ветерану Великой Отечественной войны Григорию Ледовскому. Зажженные лампы с пламенем передали в Музей Славы Парка Победы столицы Узбекистана, Объединению воинов-ветеранов (интернационалистов) «VETERAN» и Международной ассоциации «Кадетское братство».

В Нур-Султане торжественную церемонию провели в Русском доме. Огонь был передан в Музей «Жас Улан» и волонтерам, которые донесут частичку огня ветеранам и труженикам тыла, а также общественной организации "Atamnyn Amanaty» («Завет отцов»).

Также Вечный огонь из Москвы был доставлен в Луганскую и Донецкую народные республики. Частицы Вечного огня будут доставлены военнослужащим, участвующим в проведении специальной военной операции на территории Донбасса и Украины.

Акция «Огонь памяти» проводится накануне Дня Победы. В 2022 году с автопробегом участники акции доставляют лампы с частицами Вечного огня, зажженными у Могилы Неизвестного Солдата в Москве, ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в регионах России и за рубежом.