Правительство Соединенного Королевства выделит £1,3 млрд на военную поддержку Украины. Об этом рассказало британское радио LBC в заметке от 7 мая.

«Мы непоколебимы в нашей поддержке народа Украины, и эти дополнительные £1,3 млрд гарантируют, что мы продолжим оказывать им необходимую военную и оперативную поддержку», — приводит LBC слова британского министра финансов Риши Сунака.

Военная помощь на указанную сумму включает в себя, в частности, противобатарейные радарные системы, оборудование для подавления GPS и приборы ночного видения.

3 мая премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал депутатам Верховной Рады Украины, что Лондон и его союзники продолжат поставлять Киеву вооружения. По его словам, британское правительство подготовило новый пакет военной помощи Украине на сумму £300 млн ($375 млн).

23 апреля стало известно об отправке британских диверсантов на Украину. По данным источника в российских силовых структурах, речь идет о специалистах по диверсиям, партизанской войне и переворотам из состава Особой воздушной службы Великобритании (Special Air Service, SAS). По данным информатора, задачей диверсантов является организация диверсий в подконтрольных России районах Украины.

28 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что западное оружие, поставляемое Украине, может попасть к террористам, как это произошло с поставками сирийской «оппозиции». Кроме того, она же 20 апреля сообщила, что с начала спецоперации киевский режим привлек на Украину около 7 тыс. иностранных наемников из 63 стран.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией военной операции по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля.

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