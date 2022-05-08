В День памяти и примирения, 8 мая, подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) собираются нанести удары «Точкой-У» по местам скопления людей в западных районах Украины, чтобы затем обвинить в этом российских военных, сказано в заявлении Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию.

Сообщается, что удар ВСУ планируется по мирным жителям в населенных пунктах Львовской и Волынской областей подобно тому, как это было совершено на железнодорожном вокзале в Краматорске.

В Минобороны в очередной раз подчеркнули, что российские военные не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры и «исключительно гуманно относятся к местному населению».

В ведомстве также рассказали, что помимо этого, украинские формирования планируют подорвать плотины водохранилища Кураховской теплоэлектростанции в Покровском районе ДНР и обвинить в этом «якобы наступающие подразделения российских войск».

6 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о доказательствах инсценировки в Буче, срежиссированной со стороны Украины. Кремль представит свидетельства о происшествии, в том числе информацию о причастных к «инсценировке» странам.

2 апреля украинская сторона начала распространять сообщения о большом числе жертв среди мирного населения в городе Буча под Киевом. На следующий день в Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фото и видео о якобы преступлениях российских военных в Буче являются провокацией.

В ведомстве подчеркнули, что за время нахождения населенного пункта под контролем Вооруженных сил РФ ни один местный житель не пострадал от насильственных действий.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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