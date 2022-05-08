Синоптики спрогнозировали погоду в Москве и области 8 мая

Кратковременные дожди, местам гроза и до 19 градусов выше нуля — такая погода ожидает москвичей в воскресенье, 8 мая. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Днем в Москве температура воздуха составит от 17 до 19 градусов тепла, ночью — от +5 до 7 градусов.

На территории Московской области синоптики прогнозируют до 20 градусов выше нуля в дневное время суток и понижение до +2 градусов — в ночное.

Ожидается ветер западного направления со скоростью 6-11 м/с и порывами до 17 м/с.

Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба.

Ранее, 6 мая, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил жителей столицы о прохладной и ветреной погоде в День Победы 9 мая. По словам эксперта, перед праздником температура воздух поднимется до 17-19 градусов.