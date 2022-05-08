Министр Любимова назвала «десакрализацией» снос памятников советским воинам в Европе

Трудно представить себе человека, равнодушного к кадрам сноса памятников и мемориалов советским воинам-освободителям европейских городов от фашизма, заявила «Известиям» в преддверии Дня Победы министр культуры РФ Ольга Любимова.

«Когда мы видим эти кадры, это абсолютная боль. Это десакрализация сакрального пространства, это самое страшное, что вообще может быть, это вычеркивание памяти, вычеркивание истории и забвение», — заявила она.

Любимова рассказала, как работая документалистом, снимала материал в Освенциме и видела, что происходит в Польше с частью нашей экспозиции.

«Это безумно ранило, безумно обижало, оскорбляло. Потому что все мы помним, и весь мир помнит нашу хронику, кто освобождал этот лагерь и кто находился за периметром, кто находился внутри и кто снаружи. Когда ты видишь, что экспозиция за экспозицией, русская, советская часть этой экспозиции уходит куда-то, ее пытаются вымарать... Это началось не сегодня, это началось раньше. Относиться к этому кроме как с болью и с внутренним всё возрастающим возмущением невозможно», — отметила министр культуры.

Она напомнила, что в Европе есть дружественные РФ страны, которые, подобно Сербии, хранят и чтут память о помощи со стороны России не только в XX веке.

«Это безусловно дружественная нам страна, и, конечно, на Балканах по-разному относятся к нам и нашей общей истории. Мы понимаем другие тональности звучания Хорватии, Болгарии, Албании и, к сожалению, грустно об этом думать, но и Греции. Но с сербами этот контакт сохраняется, контакт людей помнящих, любящих, с огромной благодарностью относящихся к тому, что на протяжении многих-многих веков делала и Российская Империя и Советский союз и Российская Федерация», — резюмировала Любимова.

6 мая стало известно, что власти Червонограда Львовской области приняли решение демонтировать три советских памятника, в том числе мемориальный комплекс «Вечный огонь». Согласно решению местных депутатов, демонтажу также подлежат памятный знак Герою Советского Союза Алексею Лопатину и памятный монумент на месте боя советских солдат с немецко-фашистскими захватчиками в приселке Заболотье села Силец.

Новая волна сноса и осквернений памятников на Украине и в некоторых странах Европы началась на фоне проводимой Россией с 24 февраля специальной операции по защите Донбасса. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

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