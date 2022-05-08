Bloomberg: «Газпром» разъяснил клиентам в ЕС процедуру оплаты газа без нарушения санкций

«Газпром» разъяснил клиентам из Европы указ российского президента Владимира Путина от 4 мая относительно платежей за газ в рублях. Об этом со ссылкой на попавший в его распоряжение текст пишет Bloomberg 7 мая.

Из письма следует, что европейские клиенты могут продолжать рублевые платежи за газ, при этом не нарушая санкций стран Запада против России, передает агентство.

«В письме «Газпрома» говорится, что распоряжение обеспечивает прозрачность движения денежных средств от иностранных покупателей и исключает возможность участия в расчетах какой-либо «третьей стороны», — говорится в публикации.

Ранее, 4 мая, президент России Владимир Путин подписал указ о временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере корпоративных отношений перед некоторыми иностранными кредиторами. В документе определено, что «после поступления от иностранного покупателя на специальный валютный счет типа «К» средств» уполномоченный банк «перечисляет их на корреспондентские счета небанковской кредитной организации — центрального контрагента «Национальный клиринговый центр». После этого деньги зачисляются на счета, обеспечивающие осуществление расчетов по сделкам купли-продажи иностранной валюты.

В Bloomberg подчеркнули, что в настоящее время неясно, будет ли нового порядка достаточно, чтобы развеять опасения Евросоюза, заявившего, что открытие счета в рублях нарушит санкции.

Накануне заместитель главного директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев сообщил, что с 1 мая наблюдается взрывной рост поставок российского трубопроводного газа в страны ЕС относительно низких апрельских уровней. По его словам, так, поставки в Финляндию, по данным ENTSO-G, с 30 апреля по 4 мая выросли в 4,8 раза.

До этого, 5 мая, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в настоящий момент Евросоюз не планирует отказываться от поставок российского газа. Однако шестой пакет антироссийских санкций включает в себя запрет на поставки российской нефти.

На фоне антироссийских санкций 23 марта российский лидер заявил, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ. Покупатели должны были открыть рублевые счета, с которых проходит оплата газа. После этого некоторые страны Запада заявили, что не собираются следовать требованию Москвы. Так, из-за отказа Болгарии и Польши перейти на эту схему 27 апреля «Газпром» остановил поставки в эти страны. При этом 1 мая глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш в эфире Rádió Kossuth заявил, что Венгрия наряду с еще девятью странами уже открыла счета в российском банке для оплаты газа по предложенным правилам.