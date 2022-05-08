Министр Любимова рассказала о героях Великой Отечественной войны в своей семье

В России почти нет семей, в которых не было истории, начинающейся с фразы «У меня был дед, он воевал...» или «Моя бабушка работала в тылу», рассказала «Известиям» в преддверии Дня Победы о своих героях Великой Отечественной войны министр культуры РФ Ольга Любимова.

«Моя бабушка была балериной Большого театра. И начиналось всё в Москве. Она нам, детям, рассказывала, как сшивали декорации, чтобы укутать театр и спасти от возможных авиаударов. Как была потом целая серия выступлений на фронтах, и все они рвались в бой. У нас есть, с кого брать пример, с наших ближайших родственников, с наших деятелей искусства, которые, несмотря ни на что, старались, чем могут, помочь стране и фронту, поддержать и помочь», — поделилась она.

По словам Любимовой, дедушка работал в Московском художественном театре и по возрасту не подходил для фронта, но это его не остановило — он добровольцем ушел на фронт, пешком дошел до Смоленского котла.

«Чудом там не погиб. Потом был партизаном, попал в плен. Потом был страшный побег из плена в Италии. У нас есть одно из невероятных воспоминаний: дед мало об этом говорил. Замечательный артист Игорь Владимирович Кваша записал за моим дедушкой все его воспоминания. И о том, как они бежали с итальянцем из фашистского лагеря для военнопленных, как прятались по домам местных, как их скрывали. Ну а потом его ждал очень долгий, тяжелый, трагичный путь возвращения домой к родным, которые ничего о нем не знали и ждали много лет», — продолжила историю министр.

Любимова призналась, что ей посчастливилось делать первую акцию «Бессмертный полк» в Белграде, которая оставила в памяти невероятные впечатления, так как тогда шествие памяти только становилось массовым движением.

«Сербия была одна из первых стран, которая активно включилась в это. Но первый раз мы всё делали вместе с моими маленькими детьми, распечатывали фотографии, объясняли сербам, как правильно это сделать, как сделать вот эти все рамочки, как нести, и это было невероятно трогательно. Весь город подключился, действительно фантастическая была атмосфера», — вспомнила она.

Министр отметила, что люди, которые организовывают шествия «Бессмертного полка» в других странах, несут огромную ответственность. Но с другой стороны, это огромная радость от сопричастности к большому делу, когда «плывешь вместе с этой толпой».

«Когда всё больше и больше людей присоединяется, и даже те, которые не успели это сделать говорят потом «мы хотим это сделать на следующий год», — это невероятное ощущение!» — призналась Ольга Любимова.

Координатор шествия «Бессмертный полк» в Белграде Ненад Симонович рассказал «Известиям» 7 мая, какой путь прошел его дед Кузман, с фотографией которого он пройдет в полку. Он отметил, что попытки Европы развенчать идею исторической памяти и уважения к победителям в будущем могут привести к нацизму. И это уже происходит.