У Соединенных Штатов Америки вряд ли получится «замазать» передачу Украине разведывательных данных. Об этом в субботу, 8 мая, Telegram-канале написал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Так он прокомментировал заявление Уильяма Бернса, главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ), который назвал распространение сообщений о том, что разведка США предоставила Украине разведданные «безответственным» и «опасным».

«Поздно пить боржоми, мистер Бернс. Мы с Вами хорошо знакомы, встречались в Спасо-хаус (Спасопесковский пер., 10, Москва, 119002). Помните, надеюсь? Вам вряд ли удастся замазать прямое участие США в убийстве российских военнослужащих и передаче разведданных, в том числе космических сервисов связи и наблюдения, которые осуществлялись орбитальными группировками Соединенных Штатов, включая Starlink, и Евросоюз», — говорится в сообщении.

Заявление Бернса было сделано после попыток американской администрации приуменьшить значимость утечки разведывательной информации в медиапространство. До этого, по данным источников телеканала NBC от 7 мая, директор ЦРУ провел переговоры с президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом, главой Пентагона Ллойдом Остином и коллегой из национальной разведки Аврил Хейнс, в процессе которых лидер США назвал контрпродуктивными и «отвлекающими от цели» информационные утечки.

5 мая газета The New York Times распространила информацию о передаче разведданных Вашингтона Киеву, что приводило к «гибели российских военных». По сведениям издания, США «в режиме реального времени» передавали Украине сведения о местоположении военнослужащих России. При этом тем же днем Пентагон опроверг содержание материала.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя инцидент, отметил, что армии России известно о коммуникации между странами НАТО и Украиной, в том числе по передаче разведывательной информации. Он почеркнул: распространение сведений разведки не отразится на завершении спецоперации России по защите Донбасса.

Информация об обмене разведданными между США и Украиной касалась спецоперации РФ по защите Донбасса, которая была объявлена 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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