Благодаря беспрецедентным мерам России, а также при участии Организации Объединенных Наций (ООН) и Международного комитета Красного Креста (МККК) операция по эвакуации мирных жителей с территории «Азовстали» завершена, сообщил в субботу, 7 мая начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«За период проведения операции с 5 мая 2022 года удалось спасти 51 человека (18 мужчин, 22 женщины, 11 детей), в том числе 7 мая — одного человека», — сказано в заявлении.

Каждому освобожденному обеспечена безопасность, оказана медицинская и психологическая помощь.

«Спасенные мирные жители в сопровождении представителей Организации Объединенных Наций и Международного Комитета Красного Креста убыли в избранные места временного размещения», — говорится в документе.

Накануне Минобороны РФ заявило об эвакуации с комбината 50 мирных жителей. Вышедшие с предприятия мариупольцы сообщили, что им не давали покинуть территорию завода. Препятствование эвакуации объяснялось якобы угрозой их безопасности.

Как сообщил политический деятель и активист Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Ходаковский, бойцы ВСУ минировали проходы у «Азовстали» во время режима тишины. По его словам, националисты делали это в то время, как российские военнослужащие пытались выполнять все условия ОБСЕ и занимались эвакуацией.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация Украины. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся по военным объектам.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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