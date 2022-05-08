Следственный комитет РФ будет расследовать дело об осквернении памятника в Эстонии

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить и расследовать уголовное дело по факту осквернения памятника советским воинам в Эстонии, сообщили в ведомстве в субботу, 7 мая.

«Сегодня стало известно о еще одном случае осквернения памятника советским воинам — в Эстонской Республике. На этот раз вандалы в парке Раади города Тарту нарисовали на мемориале павшим во Второй мировой войне свастику, а также исписали его нецензурными словами», — сообщили в пресс-службе СКР.

Ранее, 18 апреля, фракция консервативной народной партии (EKRE) представила законопроект о «демонтаже в общественных местах памятников и мемориалов» советским солдатам и представила в парламент Эстонии.

По словам депутата от партии Пауля Пуустусмаа, «пора избавляться от памятников, оправдывающих русский империализм и военную политику».

Также в этот день на Центральном военном кладбище в Таллине неизвестные осквернили памятник Воину-Освободителю. Вандалы спилили орден на гимнастерке.

11 апреля стало известно о другом акте вандализма в отношении памятника советским воинам в Эстонии. В городе Отепя памятник советским воинам Второй мировой войны разрисовали в цвета украинского флага. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Осквернение памяти умерших».

В Европе участились осквернения мемориалов Второй мировой войны на фоне проведения Россией с 24 февраля военной операции по защите мирного населения Донбасса. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства Донецкой и Луганской народных республик к России с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

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