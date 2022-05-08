ФСБ: в Москве задержали сторонников неонацистов, готовивших теракты ко Дню Победы
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- ФСБ: в Москве задержали сторонников неонацистов, готовивших теракты ко Дню Победы
В Москве сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) Министерства внутренних дел (МВД) были задержаны сторонники неонацистов, члены радикальной украинской группировки «Маньяки: культ убийц» («М.К.У.»), которые планировали теракты и массовые убийства на территории России ко Дню Победы.
«Сотрудниками ФСБ и МВД России в Москве задержаны сторонники неонацистской группировки «Маньяки Культ Убийства» при попытке заживо сжечь бездомных с помощью «коктейлей Молотова», — цитирует сообщение пресс-службы ФСБ «РИА Новости».
Уточняется, что задержанные собирались распространить запись сожжения в Сети для устрашения населения.
Силовые структуры также сообщают, что группировка была создана гражданином Украины Егором Красновым (заочно арестован Басманным судом по обвинению в убийстве двух и более лиц) под контролем киевских спецслужб.
30 марта в ФСБ сообщили о задержании 60-ти сторонников украинской группировки «М.К.У» в 23-х российских регионах.
17 декабря 2021 года в Центре общественных связей ФСБ сообщили о задержании в Ростовской области сторонника украинской молодежной группировки «М.К.У.», готовившего насильственную акцию в отношении журналиста. У задержанного изъяли компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств, средства связи и личные записи с инструкциями по их сборке и применению, а также значительное количество пропагандистских материалов экстремистского характера.
Тогда подполковник ФСБ в запасе Александр Беляев 19 декабря заявил, что Служба безопасности Украины или даже спецслужбы Запада вполне могут стоять за действиями радикальной неонацистской группировки «Маньяки: культ убийства».