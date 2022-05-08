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Минобороны: ВС России сбили два самолета и три вертолета ВСУ

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В районе острова Змеиный российскими военными были сбиты украинские самолеты Су-24 и Су-27, а также три вертолета Ми-8. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«В районе острова Змеиный сбиты в воздухе: украинский бомбардировщик Су-24, истребитель Су-27, три вертолета Ми-8 с десантом», — сообщил он на брифинге.

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Конашенков также отметил, что сбиты два украинских беспилотных летательных аппарата Bayraktar TB-2. В Черном море в районе острова уничтожен украинский десантно-штурмовой катер «Станислав».

Также ранее в субботу в Минобороны сообщали, что оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер» в районах железнодорожных станций Красноград и Карловка Харьковской области уничтожены крупные скопления вооружения и военной техники, доставленной из США и западных стран, а также личный состав подразделений 58-й мотопехотной бригады ВСУ.

Всего за день оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 26 военных объектов.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся по военным объектам.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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