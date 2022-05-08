Скворцова сообщила о сроках испытания вакцины «Конвасэл» для лиц от 60 лет

Испытания вакцины от коронавируса «Конвасэл» на лицах старше 60 лет могут пройти в 2022 году, сообщила в субботу, 7 мая, сообщила руководитель Федерального медико-биологическое агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова.

«Учитывая опыт проведения подобных исследований, успешные результаты доклинических и клинических исследований, ФМБА России рассматривает возможность клинического исследования вакцины «Конвасэл» у лиц старше 60 лет в 2022 году», — приводит ее слова ТАСС.

Вакцина «Конвасэл» разработана Санкт-Петербургским НИИ вакцин и сывороток ФМБА России и зарегистрирована Минздравом РФ 18 марта. Он представляет собой эмульсию для внутримышечного введения. 5 апреля в институте было запущено промышленное производство препарата.

6 мая Скворцова сообщила, что «Конвасэл» одинаково эффективна против всех штаммов коронавируса. По словам главы ФМБА, планируется производить до 2 млн доз вакцины в месяц.

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

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