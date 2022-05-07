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В ЛНР появились граффити с бабушкой со Знаменем Победы

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Граффити с бабушкой со Знаменем Победы
Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент «Известий» Егор Кильдибеков 7 мая рассказал о появлении граффити, посвященных бабушке со Знаменем Победы, в населенных пунктах Луганской Народной Республики (ЛНР).

«Вот такие граффити с легендарной бабушкой Анной, олицетворяющей силу духа и патриотизм, появились сразу в трех населенных пунктах на освобожденных территориях ЛНР — в Байдовке, в Новойадаре и в Счастье», – рассказал Кильдибеков.

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Кроме того, он отметил, что в этих поселениях выросло много школьников, которым ничего не рассказывали про День Победы. В этом году они впервые смогут участвовать в этом празднике.

7 мая директор государственного унитарного предприятия «Ир-Дизайн» Роман Кокоев сообщил о том, что изображения бабушки со Знаменем Победы появятся в Цхинвале 8 мая.

5 мая в Мариуполе был открыт памятник украинской пожилой женщине, которая вышла к украинским боевикам с советским флагом. на открытии присутствовали руководитель администрации президента России Сергей Кириенко, сенатор Андрей Турчак и глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

7 апреля в Сети получила резонанс история бабушки, которая вышла со Знаменем Победы к солдатам ВСУ, поначалу приняв их за россиян. После того как украинские военные отобрали у нее знамя и растоптали его, женщина наотрез отказалась от предложенного ими пакета с продуктами, заявив, что за красный флаг погибали ее родители.

После пожилая женщина с флагом стала героем многочисленных стрит-арт-объектов. Так, в Воронеже ее скульптуру изготовил резчик по дереву Александр Ивченко. Художники в Екатеринбурге изобразили украинскую бабушку в виде граффити. На Урале отметили, что женщина стала настоящим символом смелости и достоинства.

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