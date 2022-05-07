Самолет Москва–Бухара со второй попытки сел во Внуково

Пассажирский Superjet сообщением Москва–Бухара со второй попытки совершил посадку в аэропорту Внуково, о чем стало известно в субботу, 7 мая.

«Самолет совершил благополучную посадку во Внуково», — сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Ранее стало известно, что самолет возвращается во Внуково после срабатывания датчика неуборки стойки шасси. Почти два часа он вырабатывал топливо в зоне ожидания. Первая попытка сесть не удалась, пилотам пришлось заходить на второй круг.