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Главной площадкой празднования 9 Мая в Херсоне будет Аллея Славы

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Главной площадкой для празднования Дня Победы в освобожденном российскими войсками Херсоне станет городская Аллея Славы. Об этом 7 мая сообщил корреспондент «Известий» Иван Литомин, который сейчас находится в городе.

На Аллее Славы уже зажгли Вечный огонь, который не горел восемь лет, и подняли Знамя Победы. По словам журналиста, в День Победы в городе планируется провести насыщенную концертную программу.

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Директор Херсонского областного краеведческого музея Татьяна Братченко рассказала, что к Вечному огню 9 Мая ежегодно приходят множество жителей Херсона.

«Это однозначно такое событие, которое вычеркнуть из жизни просто невозможно. И те люди, кто завоевал победу, достойны того, чтобы о них помнили», — сказала она.

Братченко подчеркнула, что украинские власти разрешали музею показывать ордена, но в «сглаженной форме», хотя министерство культуры Украины и закон о декоммунизации рекомендовали убрать советскую символику.

«И мы этим воспользовались, сохранили экспозицию. Она интересна, школы — не все, но многие активно приходили», — рассказала Татьяна, подчеркнув, что в музее всегда старались давать информацию об истории региона объективно.

В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской и Херсонскую области. Об освобождении Херсонской области от националистов и власти Киева сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, подчеркнув, что жизнь на территориях налаживается, и «всё двигается в мирном русле».

На территории освобожденных регионов сформированы военно-гражданские администрации, возобновилось вещание российских телеканалов и радиостанций. 6 мая власти края заявили, что жители Херсонской области получат право на российское гражданство. 1 мая операторы Херсона, Скадовска и Новой Каховки присоединились к российскому интернету после того, как Киев отключил связь в приграничных областях.

3 мая российские силовики обнаружили пыточную камеру и заминированное тело человека в форме армии РФ неподалеку от Херсона. Тело было без ног, со следами пыток и перерезанной гортанью.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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