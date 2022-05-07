Украинские боевики заминировали плотину ТЭС в ДНР

Члены украинских националистических формирований заложили взрывчатку на плотине водохранилища Кураховской теплоэлектростанции (ТЭС) в Донецкой Народной Республике (ДНР), чтобы затем обвинить в подрыве плотины российских военных. С соответствующим заявлением выступил 7 мая начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В Покровском районе Донецкой Народной Республики украинскими вооруженными формированиями заминирована плотина водохранилища Кураховской теплоэлектростанции, которую националисты планируют взорвать, обвинив в этом «якобы наступающие подразделения российских войск», — сказал Мизинцев.

Генерал-полковник подчеркнул, что в случае подрыва ТЭС подтопленными окажутся как минимум 10 населенных пунктов, в которых проживает около 7 тыс. человек. Кроме того, недостаток воды на ТЭС из-за разрушения водохранилища приведет к перегреву оборудования на ТЭС и остановке его работы, что может лишить электричества большую часть ДНР.

7 мая корреспондент «Известий» Александр Сафиулин рассказал о том, что украинские боевики на «Азовстали» сорвали эвакуацию мирных жителей. Вероятно, установленный для спасения гражданских режим тишины вновь был использован боевиками в своих целях.

6 мая Минобороны РФ заявило об эвакуации с комбината 50 мирных жителей. Вышедшие с предприятия жители рассказали, что им не давали покинуть территорию завода. Препятствование эвакуации объяснялось якобы угрозой их безопасности.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся по военным объектам.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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