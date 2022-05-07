Пассажирский рейс Москва–Бухара не смог сесть во Внуково с первого раза

Пассажирский самолет Superjet сообщением Москва–Бухара ушел на второй круг в аэропорту Внуково после попытки приземления, о чем стало известно в субботу, 7 мая.

«После попытки совершить посадку самолет ушел на второй круг», — сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

По его данным, самолет возвращается во Внуково после срабатывания датчика неуборки стойки шасси. Почти два часа лайнер вырабатывал топливо в зоне ожидания.

1 мая Восточно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку после жесткой посадки вертолета Ми-8 в Забайкальском крае. Тогда в результате происшествия один человек погиб, пятеро пострадали.