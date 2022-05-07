Минобороны сообщило о подготовке Киевом провокаций 8 мая

В западных районах Украины 8 мая киевский режим планирует провести провокации с гибелью мирных граждан, чтобы затем обвинить в этом Россию. Об этом в субботу, 7 мая, сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«8 мая 2022 года в ходе отмечаемого на Украине Дня памяти и примирения (учрежден вместо Дня Победы советского народа в Великой Отечественно войне 1941-1945 годов) в западных районах страны киевский режим планирует осуществить очередные изощренные провокации с гибелью мирных граждан для последующего обвинения Вооруженных сил России в неизбирательных ракетных ударах» , - сказал Мизинцев, который возглавляет Межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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