Портретами участников ВОВ заменят все рекламные баннеры в Северной Осетии

В Северной Осетии наряду с акцией «Бессмертный полк» решили вновь провести акцию «Посмотри на их лица». На всех рекламных баннерах, билбордах и прочих рекламных конструкциях вместо коммерческих объявлений появились портреты героев Великой Отечественной войны, родившихся или живших в этом регионе.

Глава республики поручил министерству экономического развития проработать вопрос поддержки рекламных агентств, предоставивших площадки,

Кроме того, 9 мая Луганск на один день сменит свое название. Он вновь станет Ворошиловградом. Такое название город носил во времена ВОВ.

6 мая военнослужащие Центрального военного округа поздравили в Самаре с наступающим Днем Победы 99-летнего участника Великой Отечественной войны разведчика Николая Цуканова. Фронтовику вручили букет и подарок.