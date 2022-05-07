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В Сербии предрекли уничтожение доллара как мировой резервной валюты

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Mustafa Kaya
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Переход на рублевые расчеты при оплате российского газа может существенно изменить основанную на нефтедолларе мировую финансовую систему. Об этом 5 мая заявил обозреватель сербской газеты «Печат» Боян Димитриевич.

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Автор назвал решение президента России Владимира Путина об оплате газа рублями цунами, громом среди ясного неба и троянским конем, по его словам, эта мера лишила антироссийские санкции смысла.

«Решение Владимира Путина <…> может до основания изменить международные экономические отношения и финансовую систему, которая базируется на нефтедолларе как мировой резервной валюте», — говорится в публикации.

Димитриевич отметил, что РФ вернула на свою территорию золотые резервы в размере 1400 т, повысила процентные ставки и предоставила налоговые льготы на возвращение капиталов в страну. Он уверен, что цель упомянутых мер ― добиться финансовой стабильности и предотвратить коллапс рубля.

Эти меры, пояснил автор, сработали: рубль восстановился по отношению к доллару, а котировки ценных бумаг пошли вверх, таким образом удалось сохранить монетарную и финансовую стабильность, остановить инфляцию. Так, по его словам, «переход на рублевые расчеты укрепил рубль, защитил Россию от санкционных ударов и стал предвестником серьезных изменений в мировой финансовой системе».

Димитриевич напомнил, что за последние 30 лет доллар стал терять доверие и его доля в мировых резервах сократилась с 80 до 60%. Среди причин он назвал чрезмерное печатание денег, высокий торговый дефицит США, растущий госдолг, торговые войны с Китаем и «увлечение» санкциями. При этом, отмечает автор, попытки нефтедобывающих стран уйти от расчета в долларах заканчивались войнами, санкциями и госпереворотами: так было в Ливии, Ираке и Иране. Однако, уверен он, два главных удара по доллару нанесли Китай и Россия: первый склонил Саудовскую Аравию к расчетам в привязанных к золоту юанях, а второй происходит сейчас в ходе перехода на рублевые расчеты за газ.

На фоне рестрикций Запада 23 марта российский лидер заявил, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ, после чего покупатели должны были открыть рублевые счета, с которых будет происходить оплата газа. Но некоторые страны Запада заявили, что не собираются следовать этому требованию. Так, из-за отказа Болгарии и Польши перейти на оплату в рублях 27 апреля «Газпром» остановил поставки. При этом 1 мая глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш сообщил, что Венгрия наряду с еще девятью странами уже открыла счета в банке РФ для оплаты по предложенным правилам.

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