Бывший глава херсонской областной государственной администрации Андрей Путилов рассказал о своем отношении к майдану и потере Крыма 7 мая в интервью корреспонденту «Известий» Ивану Литомину.

Путилов заявил, что никогда не называл крымчан сепаратистами. Он отметил, что ранее часто посещал республику, однако не выразил однозначной позиции относительно ее нынешней принадлежности. Однако экс-глава признал факт того, что сейчас полуостров контролируется Россией.

«За 23 года сделано Украиной было меньше. Значит, недоработка была какая-то определенная, раз так получилось. Я тоже, когда ездил в Крым, чувствовал, что такие моменты есть», — заявил Путилов.

Корреспондент отметил, что при президентстве Петра Порошенко на Украине начался разгул национализма, появились запрещенные в РФ нацформирования: «Правый сектор», «Азов», «Айдар», и спросил, являются ли лидеры украинского националистического движения Степан Бандера и Роман Шухевич героями.

«Как я к этому отношусь? Это исторические персонажи. Я родился и вырос в Херсоне. Здесь немного другие моменты. Наверное, больше нет, чем да», — ответил Путилов.

Он рассказал, что в 2014 году он и его партия были сторонниками майдана, по его словам, все они параллельно ходили на работу в Верховную раду. Экс-глава заявил, что он шел на майдан, потому что «выступал за справедливость», потому как там находились люди совершенно разного социального уровня, живущие на Украине, это был «общественный нарыв». Однако он не считает, что можно кого-то винить в гибели людей: «Исторический процесс — он же не останавливается на девяти годах, это длительный цикл развития общества».

Путилов прокомментировал и ситуацию с водной блокадой Крыма, в момент возведения дамбы он являлся народным депутатом.

«В 2014 году в апреле-мае было принято решение о возведении первой дамбы. Но это было временное сооружение. В то время я был народным депутатом, я не знаю, что тут происходило в Херсоне», — пояснил он.

По его словам, средства на возведение полноценной дамбы были собраны с фермеров Херсонской области. При этом Путилов заявил, что занимался строительством дамбы сам, что идет вразрез со словами бывшего мэра Херсона Владимира Николаенко о том, что дамбу строили по заданию бывшего премьер-министра Арсения Яценюка.

4 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Киев признать сложившиеся на Украине территориальные реалии. По ее словам, киевский режим пришел к власти антиконституционным путем и восемь лет применял военную силу против мирных жителей Донбасса, что стало причиной образования Донецкой и Луганской народных республик и воссоединения Крыма с Россией.

Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

15 марта стало известно, что граничащая с Крымом Херсонская область полностью контролируется российскими военными. Позднее, 26 марта, постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что в южных регионах Украины, подконтрольных российским военным, начали формировать новые военно-гражданские администрации.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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