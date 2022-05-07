Bloomberg: «Газпром» разъяснил клиентам в ЕС процедуру оплаты газа без нарушения санкций

Агентство Bloomberg 7 мая сообщило, что «Газпром» направил европейским клиентам письма с уточнением об указе президента России Владимира Путина от 4 мая о процедуре об оплате газа рублями.

Сообщается, что покупатели могут продолжить платить за газ без нарушения санкций: указ гарантирует прозрачность денежных переводов иностранных клиентов и исключает действие «третьей стороны» в расчетах. Однако в Bloomberg подчеркнули, что на данный момент остается нерешенным, будет ли нового порядка достаточно, чтобы переубедить Евросоюз, утверждающий, что открытие счета в рублях нарушит санкции.

Речь в статье идет об указе о временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере корпоративных отношений перед некоторыми иностранными кредиторами. В документе определено, что «после поступления от иностранного покупателя на специальный валютный счет типа «К» средств» уполномоченный банк «перечисляет их на корреспондентские счета небанковской кредитной организации — центрального контрагента «Национальный клиринговый центр». После этого деньги зачисляются на счета, обеспечивающие осуществление расчетов по сделкам купли-продажи иностранной валюты.

5 мая глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в настоящий момент Евросоюз не планирует отказываться от поставок газа из РФ, однако в шестом пакете антироссийских санкций внесен запрет на поставки нефти.

На фоне рестрикций Запада 23 марта российский лидер заявил, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ, после чего покупатели должны были открыть рублевые счета, с которых будет происходить оплата газа. Но некоторые страны Запада заявили, что не собираются следовать этому требованию. Так, из-за отказа Болгарии и Польши перейти на оплату в рублях 27 апреля «Газпром» остановил поставки. При этом 1 мая глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш сообщил, что Венгрия наряду с еще девятью странами уже открыла счета в банке РФ для оплаты по предложенным правилам.